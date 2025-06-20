6 Yaşındaki H.K.G. Davasında Gelişme

YARGITAY’DAN DAVADA YENİ GELİŞME

6 yaşında dini nikah ile evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Bu karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden geldi. Daire, istinafın sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararı sonrasında dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini “usul hatası” olarak değerlendirdi. İlk olarak Kadir İstekli’ye, 30 yıl hapis cezası verilmesine karşın istinaf mahkemesi bu cezayı yeterli bulmayarak kararı bozmuştu. İstekli’ye iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı; annenin dosyası ise ayrılmıştı. Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye ulaştığına hükmederek hükümlerin bozulmasına karar verdi. Bu durum, dava dosyasının yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne iletilmesi anlamına geliyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

İstanbul’da H.K.G. isimli küçük yaşta bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye gittiğinde polislerin durumu bildirmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı; savcılığın kemik testi talep etmesiyle bu testin başka bir kız çocuğuna yapıldığı ve soruşturmanın kapandığı bilgileri yer aldı. İddianamede, sanık Kadir İstekli’nin “nitelikli cinsel saldırı” ile “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatıma Gümüşel’in de “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere ceza alması talep edildi.

ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK İDDİALAR VE YETKİLİLERDEN TEPKİ

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hukuka aykırı karar veren Cumhuriyet savcısına ilişkin olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığına 2012’de inceleme izni verdi. Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi savcı hakkında inceleme başlattı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gündeme gelen duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine 30 Ocak 2023’te gerçekleştirme kararı aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın müşteki ve avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama talepleri mahkemece değerlendirildi. Kadir İstekli (47) ve Yusuf Ziya Gümüşel (59) hakkında yakalama emri çıkarıldı ve sanıklar gözaltına alındı.

MAHKEME KARARLARI VE GÜNCEL DURUM

Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te açıkladığı kararında Kadir İstekli’ye “birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, müşteki H.K.G’nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında da aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Ancak istinaf mahkemesi Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bularak kararı bozdu. İstinaf heyeti, Kadir İstekli’yi “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl ve “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Sanık Yusuf Ziya Gümüşel ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.