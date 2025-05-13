60 Yaşındaki Şampiyon Çok Başarılı

60 YAŞINDAKİ BİLARDO ŞAMPİYONU MOBİLYA USTASI

Elazığ’da yaşayan 60 yaşındaki mobilya ustası Yetkin Çelikel, mobilya imalatında gösterdiği ustalığın yanı sıra bilardo sporundaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Genç yaşlarında tanıştığı bilardo sporuna olan tutkusu, üç çocuk babası Çelikel’i hem Türkiye genelinde hem de bölgesel turnuvalarda göze çarpar hale getirdi. Çalışma saatleri içerisinde mobilya atölyesinde mesleğini icra eden Çelikel, fırsat bulduğu her anda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bilardo tesislerinde antrenman yapıyor.

BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz yıl Türkiye Veteranlar Bilardo Şampiyonu unvanını kazanan Çelikel, bunun yanı sıra Türkiye’de düzenlenen bilardo şampiyonalarında iki defa ilk 8’e ve bir kez de ilk 16’ya kalarak başarılarını artırdı. Elazığ ve çevresinde yer alan birçok turnuvada madalya kazanarak, çevresindeki genç sporcular için ilham kaynağı oldu.

MOBİLYA USTALIKTAN BİLARDO ŞAMPİYONLUĞUNA

Yetkin Çelikel, bilardo serüvenine ve elde ettiği başarılara dair şunları söylüyor: “Esas mesleğim mobilyacı. Boş zamanlarımda çok sevdiğimiz bilardo sporuna devam ediyorum. Gençlik yıllarından beri bilardoya bir heves sardık, halen bu yaşımızda devam ediyoruz. Geçen yıl Türkiye Veteranlar Şampiyonu oldum. Geçmişte de Türkiye şampiyonalarında iki defa ilk 8’e, bir defasında da ilk 16’ya kaldım. Fırsat buldukça Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Ayrıca il ve bölge şampiyonalarında da çeşitli derecelerim var.”

KARAKTERİYLE ÖRNEK OLDU

Elazığ Bilardo İl Temsilcisi Erkan Süslü, Yetkin Çelikel’in karakterinin ve disiplininin diğer sporculara ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Yetkin ağabeyimiz gerek kişiliği gerekse düzgün karakter yapısıyla çok örnek bir sporcumuz. En son girdiği veteranlar turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu. Bu noktada kendisiyle gurur duyuyoruz” şeklinde belirtiyor.

Çelikel’le birlikte antrenman yapan Sait Yaşa, “Yetkin bey, Elazığ’ın yetiştirdiği en iyi bilardocularından biri. Zaten Türkiye şampiyonluğu var. Hepimize örnek bir sporcu” sözleriyle Çelikel’in etkisini ortaya koyuyor.