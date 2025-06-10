600 Bin İşçi İçin Zam Toplantısı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ SON AŞAMADA

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan etkileyen 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Gözler, bayram sonrası yapılması beklenen dördüncü toplantıda hükümetin ortaya koyacağı zam teklifine çevrildi.

İLK TEKLİF BAYRAM SONRASINA KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam pazarlığının ilk teklifinin Kurban Bayramı sonrasında işçi sendikalarına sunulacağını açıkladı. Kamu işverenlerini temsil eden Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), sendika talepleri doğrultusunda hazırlıklarını tamamladı. Işıkhan, “İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunacağız. TÜHİS’in teklifinin ardından müzakere süreci başlayacak. Bu süreci sendikalarımızla uzlaşı içinde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İŞÇİ TARAFI NE İSTİYOR?

İki büyük işçi konfederasyonu Türk-İş ve Hak-İş, 2025-2026 yıllarını kapsayacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için taleplerini net bir şekilde belirtti. Sunulan 21 maddelik taslakta, öncelikle kamu çalışanlarının günlük en düşük ücretinin bin 800 liraya çıkarılması talep ediliyor. Ayrıca; 2025’in ilk altı ayında yüzde 50 oranında ücret artışı, 2025’in ikinci yarısı ile 2026’nın her iki yarısı için yüzde 25 zam, tüm dönemler için ek olarak yüzde 10 refah payı istendi.

ENFLASYON FARKI DA KONUŞULACAK

Sendikaların bir diğer önemli talebi ise enflasyon farkının işçilere ödenmesi. Beklenen zam oranları, gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa, farkın maaşlara yansıtılması isteniyor. Aynı zamanda kıdem zammının da ücret artışlarına dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu toplu iş sözleşmesi; karayolları, demiryolları, elektrik üretim tesisleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunu kapsıyor. Yaklaşık 600 bin işçi, şimdi hükümetin açıklayacağı zam teklifini bekliyor.