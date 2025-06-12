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600 BİN Kamu İşçisi İçin Tarih Belirlendi

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GÜNDEMDEKİ ZAM TEKLİFİ

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yakında kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Öğrenilen bilgilere göre, bu kamu işçileri toplu sözleşme sürecinin tamama ermesini heyecanla bekliyor. 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi için hükümetin yapacağı teklif yarın kamuoyuna açıklanacak.

BAKAN’DAN BEKLENTİYİ ARTIRAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün yaptığı bir açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında duyurulacağını belirtmişti. Bu ifade, işçilerin beklentilerini daha da artırmış durumda.

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