600 koltuk için 17 bin başvuru yapıldı

Milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. 600 koltuk için 17 bin başvuru yapıldığı öğrenildi.

enel seçimler için hazırlıklarını sürdüren partilerde liste heyecanı yaşanıyor. Seçim takviminin son kertesini hareketli ve yoğun geçiren siyasi partiler, belirledikleri milletvekili aday listelerini 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek. Başvuruları alan ve mülakatları büyük oranda tamamlayan partilerde, milletvekilliği adaylarının listedeki yerlerini belirleme için son haftaya girildi. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP’den, milletvekili aday adaylığı için 17 bin kişi müracaat etti.

AK Parti’de geçtiğimiz hafta, temayülden çıkan sonuçların alt komisyona sunulması ile milletvekili aday adaylarıyla mülakatlar gerçekleştirildi. Bu hafta nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon verecek.

CHP’de de milletvekili adayları için mektup usulü teşkilat yoklaması yapıldı. Teşkilatlardan gelen talepler Genel Merkez’de oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Kılıçdaroğlu ve ekibi listelere son şeklini verecek.

Seçimlere AK Parti ile aynı listede gireceği konuşulan ancak Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin seçime kendi logoları ile girme kararı almasının ardından MHP’de ise yoğun bir hafta yaşanması bekleniyor.

3 bin 376 kişinin milletvekili aday adaylığı başvurusunun kabul edildiği İyi Parti’de dün, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ‘ön seçim’ şeklinde temayül gerçekleştirildi. Temayülden çıkan isimler Genel Merkeze iletilecek ve listelerde son sözü Genel Başkan Meral Akşener söyleyecek. İlk defa seçime girecek olan Memleket, DEVA ve Gelecek partilerinde de listeleri belirleme telaşı yaşanıyor.