Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandeminin tiyatro ve sinemada yol açtığı olumsuz etkiyi açıkladı. Aktarılan bilgiye göre; 608 özel tiyatrodan 503’ü kapandı, sadece 105’i aktif durumda hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 salgının sinema ve tiyatro sektörüne etkisiyle ilgili soru önergesini verdiği cevapta, 2021 yılı itibarıyla, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 608 özel tiyatrodan sadece 105’inin aktif olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti. Buna göre 503 tiyatro faaliyetini durdurdu.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Bakan Ersoy, Ersoy, sinema sektörüne toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin TL destek sağlandığını aktardı. 2021’de 159 film salonuna 15 milyon 900 bin TL maddi destek verildiğini söyledi. Ersoy, “Tiyatro ve sinema sektörüne toplam 167 milyon 920 bin TL destek sağlanmış oldu” dedi.

1 Temmuz ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde iki kez kapanan sinema salonları, yaklaşık bir yıl aranın ardından 1 Temmuz 2021’de tekrar film gösterimlerine başlamıştı. Aralık 2021’den bu yana da 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam ediyor.