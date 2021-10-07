6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın başkenti Tokyo’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı.

Deprem kuşağında bulunan Japonya, yine bir sarsıntıyla korkuyu yaşadı. Başkent Tokyo merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, herhnagi bir zararın gerçekleşmediği bildirildi.

DEPREM YERİN 80 KÖ DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41’de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.