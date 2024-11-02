“61 Yıllık Klasik Aracıyla Yardımcı Oluyor”

OTOMOBİL USTASI KAYA YAVAŞER’İN EFSANE ARACI

Sivaslı otomobil ustası Kaya Yavaşer, 1963 model Chevrolet otomobiliyle günümüzün yeni model araçlarına yardım ediyor. Sivas’ta çocukluk döneminden itibaren sanayi sektöründe geçen 70 yaşındaki Yavaşer, yaklaşık 40 yıl önce edindiği Chevrolet Impala ile yolda kalan yeni otomobillere destek sağlıyor. Yılların verdiği tecrübe ile klasik aracına sahip çıkmayı başaran Yavaşer, antika aracının sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni model araçların sık sık yolda kaldığını dile getiren Yavaşer, “Her ne kadar usta olsam yeni model araçlara müdahale edemiyorum. Benim kendi otomobilim beni bir gün bile yarı yolda bırakmadı” diyor.

KLASİK OTOMOBİLLERİN DEĞERİ

61 yıllık antika otomobiliyle çeşitli illere giderek insanlara yardım eden Yavaşer, “Görenler şaşırıyor, çok talibi var. Yolda bana selektör yapıyorlar. Bir şey oldu diye duruyorum ağabey arabayı bize sat diyorlar. Canım sağ olduğu sürece ben satmam” sözlerini kullanıyor. Otomobilinin kendisine kardeş gibi olduğunu ifade eden Yavaşer, “Çocukluğumdan itibaren bu mesleğin içerisindeyim. Halen de devam ediyorum. Benim aracım 1963 model Chevrolet Impala. Yaklaşık 40 yıl önce aldım. Bu otomobil artık bana kardeş oldu. Değiştirmeyi hiç düşünmedim. Yeni otomobillerin halini gördükçe bunu daha da sevdim. Yeni otomobiller çekicilerin sırtında geziyor.”

Yavaşer, “Bugüne dek hiç yolda kalmadım. Benim bu otomobille gitmediğim hiçbir yerde kalmadım. Kalan otomobilleri de kendi aracımla karda çektiğim oldu. Görenler illa ki şaşırıyor. Yolda bana selektör yapıyorlar. Bir şey oldu diye duruyorum ağabey arabayı bize sat diyorlar. Canım sağ olduğu sürece ben satmam. Ben öldükten sonra da çocuklarım satar mı bilemem” ifadelerini veriyor. Otomobillerin güncel durumu hakkında da görüşlerini paylaşan Yavaşer, “Şimdiki otomobiller partiküllü otomobiller. Biraz sıkıntılı. Yeni model araçların hemen hemen hepsi arıza veriyor. Tabii şoförün kullanımı da çok önemli” diye ekliyor.