6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Doğu Java eyaletinde yerel saatle 13.07’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bali Adası’ndan da hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin bulunmadığı belirtildi. Yerel yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Batı Java eyaletinin Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.