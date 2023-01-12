6,2 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan Güney Amerika ülkesi Şili’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ovalle şehrine yalnızca 25 kilometre olan sarsıntı, yerel saatle gece yarısı 03.19’da karada gerçekleşti.

6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, 77 bin nüfuslu Ovalle şehri yakınları. Ovalle’ye 25 kilometre mesafede meydana gelen depremin sıfır noktası, 161 bin nüfuslu Coquimbo’ya ise 70 kilometre uzaklıkta.

Yerin 70 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, Pasifik Ateş Çemberi olarak da bilinen deprem kuşağında yer alıyor. Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat ediyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90’ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.