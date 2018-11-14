62 ilaç geri ödeme listesine alındı

SGK’dan önemli karar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 ilacı geri ödeme listesine aldığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 62 ilacı daha geri ödeme listesine dahil etti. Bu ilaçlar arasında kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer aldı. Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 467’ye çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğeri bulunmamaktaydı. Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 milyon lira yıllık tasarruf öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 467’ye ulaştı.”

NTV