62 İlde 332 Kişi Dolandırıldı: 27,5 Milyonluk Operasyon

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gümüşhane merkezli bir dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyon, ikinci el satış siteleri ve sosyal medya aracılığıyla 62 ilde toplam 332 kişiyi dolandırdığı tespit edilen bir suç örgütüne karşı gerçekleştirildi. Şafak baskınında yakalanan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, operasyon sonrasında yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik dolandırıcılık işlemi ortaya çıkarıldı.

SORUŞTURMA VE OPERASYONUN DETAYLARI

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, M.A.Y. adlı liderliğindeki 8 şüphelinin sahte araç yedek parça ilanları ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bu kişilerden M.A.Ç. Batum’da, B.K. İzmir’de, B.T. ve D.Ç. Gaziantep’te, diğerleri ise Gümüşhane’de yakalandı.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplamda 11 telefon, 3 tablet, 3 hard disk, 10 sim kart, 2 laptop, 5 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 87 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. B.T., M.M.D. ve M.A.Y. mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.