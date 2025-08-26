62 Öğrenci Takımlara Seçildi Ve Eğitim Aldı

ÖĞRENCİLER TAKIMLARA KABUL EDİLDİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaz spor okulları tarafından eğitim alan 62 öğrenci, takımlara kabul edildi. Şehitkamil Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yaz spor okulları çerçevesinde gerçekleştirilen voleybol kursunda, 2 bin 69 öğrenciden başarılı olan 62 öğrenci çeşitli takımlara seçilerek profesyonel kariyerlerine ilk adımlarını attı.

VOLEYBOL BRANŞINA YOĞUN İLGİ

Voleybol Antrenörü Havva Demir, voleybol branşına bu sene büyük bir ilgi olduğunu ifade etti. Yetenekli çocukları elit gruplara ayırarak gelişimlerine daha fazla katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Demir, “Çok şükür sonuçlarını güzel bir şekilde aldık. Önümüzdeki yıl bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz” dedi.

DESTEKLER VE GELECEK HEDEFLERİ

Demir, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın ilk günden beri kendilerini desteklediğini ve yanında yer aldığını söyledi. “Bunun mükafatını sportif başarıyla aldık” diyen Demir, “Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızı daha ileriye taşımak tek hedefimiz olacak” şeklinde konuştu.