62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali

ANTALYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NDE BAŞARI ÖDÜLLERİ

24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelecek olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Başarı Ödülleri Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya verilecek. Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan bu festivalde, başarılı oyunculuk performansı sebebiyle ödüle layık görülen isimler açıklandı.

Merve Dizdar’IN BAŞARILARI

Bu yıl Başarı Ödülü’nü kazanan Merve Dizdar’ın tiyatro kariyeri, 2010 yılında “Çok Yaşa Dünya” oyunuyla başladı. 2017 yılında Stef Smith’in “Yutmak” oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanmıştı. Ayrıca “Alice Müzikali” ile Altın Kelebek Başarı Ödülü’nü kazanırken, “İnsanlar Mekanlar Nesneler” oyunu ile de 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi. Sinema kariyerine Cem Davran ile “Bir Ses Böler Geceyi” filmiyle adım atan Dizdar, 2014’te “Mandıra Filozofu” filminde rol aldı. 2016’da “Yok Artık 2” filminde, 2017’de “Organik Aşk Hikayeleri” ve “Körfez” gibi projelerde yer aldı. 2022 yılında “Kar ve Ayı” filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, 2023 yılında “Kuru Otlar Üstüne” filmiyle Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmış ilk Türk oyuncusu olma başarısını gösterdi.

Selahattin Paşalı’NIN KARIYERİ

Başarı Ödülü’nü kazanan bir diğer isim Selahattin Paşalı, 2017 yılında Show TV’de yayınlanan “Kalp Atışı” dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. 2018’de Anna Ziegler’in yazdığı “Fotoğraf 51” adlı tiyatro oyununda yer aldı ve bu eser uzun süre sahnelendi. Paşalı, “Bir Umut Yeter” (2018), “Leke” (2019) ve “Babil” (2020) gibi dizilerde de rol alarak kariyerine yön verdi. Dijital platformlarda “Aşk 101” ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı” projelerinde büyük beğeni topladı. 2022 yılında “Mukavemet” filminde başrol oyuncusu olarak dikkat çekerken, “Kurak Günler” filmiyle 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bu filmle 75. Cannes Film Festivali’nde de övgü aldığı gibi, çeşitli uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti. 2023 yılında “Ömer” dizisinde rol alan Paşalı, 2025’te Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan “Masumiyet Müzesi” dizisinde başrol alarak kariyerinde önemli bir adım attı.

AÇILIŞ TÖRENİ VE DİĞER ÖDÜLLER

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Başarı Ödülleri, festivalin 25 Ekim 2025 tarihinde yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek. Festivalde ayrıca “Sinema Emek Ödülü” Feride Çiçekoğlu’na, “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” ise Cansu Baydar’a sunulacak.