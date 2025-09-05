62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali Başlıyor

FESTİVALİN PROGRAMI AÇIKLANDI

Bu yıl 62’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarına katılacak filmler belli oldu. 24 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alıyor.

ULUSAL UZUN METRAJ KATEGORİSİ

Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda bulunan filmler arasında; Şeyhmus Altun’un yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ‘Aldığımız Nefes’, Sunay Terzioğlu’nun yönettiği ‘Bağlar, Kökler ve Tutkular’, Erdem Yener ile ‘Barselo’, K. Erkan Yazıcı’nın yazıp yönettiği ‘Doğudan Fragmanlar’ gibi yapımlar yer alıyor. Ayrıca, Ziya Demirel’in yönettiği ‘En Güzel Cenaze Şarkıları’, Özcan Alper’in ‘Erken Kış’, Ensar Altay’ın ‘Kanto’, Ragıp Ergün’ün ‘Noir’ ve Tunç Davut’un ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’ filmleri de dikkat çekiyor. Hasan Tolga Pulat’ın ‘Parçalı Yıllar’, Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in yönettiği ‘Sahibinden Rahmet’, Seyfettin Tokmak’ın ‘Tavşan İmparatorluğu’ da bu kategori içinde yer alıyor.

ULUSAL KISA VE BELGESEL FİLM YARIŞMALARI

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise; Alina Evirgen’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Adako’, Okan Akgün’ün ‘Akşam Yemeği’, Sandra Peso’nun ‘Bimba’, Hamdi Furkan Yıldırım’ın ‘Defne’ gibi çalışmalar izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, Gizem İbak’ın ‘Eudaimonia’, Nuh Lalbay’ın ‘Giderayak’, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın ‘Kudret’ ve Deniz Koloş’un ‘Ölüm Bizi Ayırana Dek’ filmleri yarışacak. Hazan Beklen’in ‘Soğuk Beyaz’, Özer Arslan’ın ‘Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz’ gibi yapımlar da bu kategoriye dahil.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek filmler arasında; Barış Altı’nın ‘Berona’, Evrim Çervatoğlu’nun ‘KEÇİ501’, Ali Urgancı’nın ‘Kendal’a Bir Heykel’, Aslı Atasoy’un ‘Kitabın Rüyası’, Tolga Oskar’ın ‘Nilgün’ gibi eserler bulunuyor. Ayrıca, Tayfun Belet’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Roman Gibi’, Güneş Kazdal ve Jehan Barbur’un ‘Tanıştığıma Memnun Oldum’, Feyyaz Yıldırım’ın ‘The Making Of Michel Petite’, Selin Aktaş ile Murat Kadir Toy’un ‘Üstad Mehmed Siyah Kalem’ ve Rıza Oylum’un ‘Yerli Yurtsuz’ filmleri de yer alacak.

Ödüller ise 1 Kasım 2025 Cumartesi günü yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.