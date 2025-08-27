62. Uluslararası Şam Fuarı Açılışı Yapıldı

AÇILIŞ TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Suriye’nin başkenti Şam’da, Beşşar Esed rejiminin çöküşü sonrasında gerçekleştirilen 62. Uluslararası Şam Fuarı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın katılımıyla yapıldı. Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Cumhurbaşkanı Şara’nın yanı sıra Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi açılış konuşmaları yaptı. Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında, “Şam, dünya başkentleri arasında seçkin bir yere sahip”, diyerek Suriye halkının ticaret ve sanayideki güçlü birikimine vurgu yaptı.

SURİYE’NİN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

Suriye’nin geçmişte baskıcı bir rejimin egemenliği altında zor günler geçirdiğini belirten Şara, bu dönemde halkın ruhunun değiştiğini, kararlılığının azaldığını ve yatırımcıların ülkeyi terk ettiğini ifade etti. “Suriye, ekonomik cazibesini kaybeden bir ülkeye dönüştü”, diyen Şara, bunun halkın ülkeyi terk etmesine neden olduğunu dile getirdi. Ancak bu olumsuz dönemin sona erdiğini ve Suriye halkının zaferiyle yeni bir döneme girildiğini belirtti. “Halkı, kahramanları ve geçmişinin mirasçıları geri döndü”, diyerek herkesi ülkeyi yeniden inşa etmeye davet etti.

YENİ SURİYE’Yİ ŞEKİLLENDİRMEK

Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni Suriye’nin önceliklerinin güvenlik istikrarı ve ekonomik kalkınma olduğunu vurgulayan Şara, “Tarım ve sanayi üretimini artırma planları yapıldı, göçmenlerin ve mültecilerin geri dönüşü hedeflendi”, açıklamasında bulundu. Temel altyapıların, elektrik, su ve sağlık hizmetleri gibi, kademeli olarak iyileştirilmeye başlandığını ifade etti. Suriye’nin dünya ile ilişkileri onarma çabalarının da önemine dikkat çeken Şara, yurt dışındaki Suriyelilerin ülkeye döndüğünü ve bu durumu kalkınmaya katkı sunduğunu dile getirdi.

ULUSLARARASI ŞAM FUARI’NIN ÖNEMİ

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Uluslararası Şam Fuarı’nın Suriye için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Türkiye’nin Suriye ile en uzun kara sınırına sahip ülke olduğunu ve iki ülke arasında güçlü akrabalık bağlarının bulunduğunu ifade etti. Suriye’nin yeni dönemde savunma, ekonomi ve diplomasi alanlarında güçleneceği umudunu taşıdığını söyleyen Bolat, fuara 500’den fazla Türk iş insanının katıldığını kaydetti.

SURİYE VE SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi, “Suriye kalkınırsa, Suudi Arabistan da kalkınır” diyerek iki ülke arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda anlaşmalar imzalanacak olduğunu belirten Dubeyhi, bugünkü katılımın, 24 milyar Suudi riyali değerindeki ekonomik anlaşmaların devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. 5 Eylül’e kadar devam edecek fuara, 25 ülkeden 1000’den fazla şirket katılıyor. Geçen yıl ise 61. Uluslararası Şam Fuarı düzenlenmişti.