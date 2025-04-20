62 Yaşında Resim Yapmaya Başladı

RESİM YAPMA HAYALİNE KAVUŞTU

Ağrı şehrinde yaşayan 62 yaşındaki ev hanımı Zihniye Yalçın, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan resim kursuyla birlikte uzun yıllardır içinde taşıdığı resim yapma hayaline kavuştu. Gençlik yıllarında fırsat bulamadığı bu tutkuyu ilerleyen yaşıyla hayata geçiren Yalçın, kursa katıldığı günden itibaren birçok tablo üretmeyi başardı. Renklerle ve fırçayla olan bağı sayesinde zamanını daha verimli geçirdiğini vurgulayan Yalçın, resmin yaşamına bambaşka bir anlam getirdiğini ifade ediyor. Kurs ortamında, gençlerle beraber üretmenin ve yıllardır içinde taşıdığı tutkuyu gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

ÖZGÜRLÜK HİSSİ VE MUTLULUK

Resim yapmanın ona verdiği keyfi dile getiren Zihniye Yalçın, “Antalya’da yaşıyordum, Ağrı’ya geldim. Şimdi oğlumla beraber Ağrı’da yaşıyoruz. Bir gün gezerken Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi’ni gördüm ve içeri girdim. Resim kursuna katılmak için beni misafir olarak kabul ederler mi diye merak ettim. Resim yapmayı çok seviyorum.” diyor. Yalçın, gençlerle birlikte çok güzel bir ortamda çalıştıklarını ve bu yaratıcı süreçten aldığı coşku ve motivasyonu da paylaşıyor. Resim yapmanın ona özgürlük hissi verdiğini belirten Yalçın, “Bu benim eserim” diyerek ortaya çıkardığı ürünlerle büyük bir mutluluk duyduğunu aktarıyor.

AİLESİNDEN DESTEK GÖRMEKTE ZORLANDI

Zihniye Yalçın, başlangıçta ailesinin pek destek vermediğini, ancak azmi sayesinde güzel çalışmalara imza attığını belirtiyor. “Önce çocuklarım yaptığım resimleri görünce, ‘Çok komik, hiç güzel olmamış, bırak bu işi’ diyorlardı. Ama ben asla bırakmak istemedim, azmim devam etti.” diyerek yaşadığı zorlukları paylaşıyor. Şu an ise çocuklarının, “İyi ki bırakmamışsın anne, çok güzel yapıyorsun.” diyerek onu desteklediklerini aktarıyor. Yalçın, tablolarını sergilediklerini ve arkadaşlarının beğenmesi için çalışmalar yaptığını, bazı eserlerini hediye ettiğini ifade ediyor.

HAYALİ SİZGİ AÇMAK

Kurs boyunca kendisini geliştiren Zihniye Yalçın, kişisel sergi açmayı hayal ettiğini vurguluyor. “Sergi açmak çok büyük bir hayalim. Sürekli bunun için çabalıyorum, eserlerimi üretiyorum.” diyerek hedefi hakkında bilgi veriyor. Yalçın, “Her resim yapanın, her ressamın hayalidir aslında bir sergi açmak ve eserlerini tanıtmak.” diyerek ileride sergi açma niyetini dile getiriyor.