Son deprem haberi Endonezya’dan geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Deprem haberleri peş peşe geliyor. Türkiye son yılların en büyük felaketini yaşarken dünyada da sarsıntılar devam ediyor. Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir haber de Endonezya’dan geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), az önce Endonzeya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Endonezya’nın doğusundaki Halmahera Adası’nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 97 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can ve mal kaybı ile ilgili bir açıklama yapılmadı