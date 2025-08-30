64 Yaşındaki Hong Konglu Sporcu Kriz Geçirdi

TALEHİS OLAY VE KALP KRİZİ

2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, İstanbul’da başlamasıyla birlikte unutulmaz bir olay meydana geldi. İlk gününde Küçüksu İskelesi güneyinde kurulan yüzme parkurunda, elit ve yaş grubu kategorisindeki sporcular bin 500 ve 2 bin 200 metrede mücadele ediyor. Ancak, Hong Kong’dan gelen 64 yaşındaki kadın sporcu yarış sırasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRMA

Güvenlik ekipleri, olay sonrasında hızlı bir şekilde müdahale ederek sporcuyu kıyıya çekti. O anda sporcunun kalbinin durduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, acil olarak sporcunun kalp masajını yapmaya başladı. Kısa sürede alanda bekleyen ambulansa alınan sporcunun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Hong Konglu sporcunun durumu kritik olup müşahede altında tutuluyor.