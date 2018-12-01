6,5 şiddetinde deprem

Endonezya’da Maluku Denizi’nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu’ndan açıklama geldi.

Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Endonezya’da 28 Eylül’de Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, bin 500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

NTV