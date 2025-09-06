65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan 65 yaşındaki bir adamın evde ölü bulunması olayı, Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak’taki bir apart dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Yaşar Danışman’ın uzun süredir ortalarda görünmemesi, çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

ÇEVRE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ

Apartman sakinleri, yaşlı adamın evinden kötü kokular gelmeye başlamasıyla birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apart sahibinin yedek anahtarıyla kapıyı açarak içeriye girdi. Yapılan incelemelerde, Yaşar Danışman’ın hareketsiz yattığı tespit edildi. Kontrol sonrası yalnız yaşayan adamın uzun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta gerçekleştirdiği çalışmaların ardından, Yaşar Danışman’ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.