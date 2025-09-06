Haberler

65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan 65 yaşındaki bir adamın evde ölü bulunması olayı, Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak’taki bir apart dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Yaşar Danışman’ın uzun süredir ortalarda görünmemesi, çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

ÇEVRE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ

Apartman sakinleri, yaşlı adamın evinden kötü kokular gelmeye başlamasıyla birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apart sahibinin yedek anahtarıyla kapıyı açarak içeriye girdi. Yapılan incelemelerde, Yaşar Danışman’ın hareketsiz yattığı tespit edildi. Kontrol sonrası yalnız yaşayan adamın uzun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta gerçekleştirdiği çalışmaların ardından, Yaşar Danışman’ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etti.
Haberler

Tuncel Pekdemir, Ahşap Mezar Yaptırdı

Giresun Bulancak'ta 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevre bilincini artırmak amacıyla ahşap bir mezar yaptırarak doğayı koruma mesajı verdi. Mezarının doğayla uyumlu olarak çürümesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.