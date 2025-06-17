65 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Eskişehir’de bir dairedeki kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonucunda, bölgeye intikal eden ekipler, 65 yaşındaki bir adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Tek başına yaşayan Altay Yurtseven’in cesedi, dairenin kapısı önünde şişmiş ve çürümekte olduğu için acil sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Yurtseven’in cenazesi, 2’nci katın camından çıkarılırken kesin ölüm nedeni otopsi işlemleri sonrasında belirlenecek.

KOKULARIN KAYNAĞI

Olay, Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak’ta bulunan 3 katlı Yıldız Apartmanı’nın 2’nci katında gerçekleşti. Apartman sakinlerinin, 13 numaralı daireden gelen kötü kokuları fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber vermesiyle gelişti. Ekipler, eve girdiklerinde Altay Yurtseven’i, dairenin kapısı önünde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrollerde, Yurtseven’in 10 günden uzun bir süre önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE TAŞIMA İŞLEMLERİ

Duygusal durumu ciddiyetini koruyan olayda, cesedin deformasyona uğradığı için cenaze aracılığı ile taşınamayacağı öğrenildi. Bu nedenle, belediye ekiplerinin cesedi taşımak için görevlendirildiği bildirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, itfaiye ekibi tarafından sökülen daire camından Yurtseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Ölüm sebebinin yapılacak olan incelemeleri takiben ortaya çıkacağı ifade edildi.

KİŞİSEL BİLGİLER

Altay Yurtseven’in, boşandığı eşi olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum, yaşanan trajedinin boyutunu daha da derinleştiriyor. Olayla ilgili detaylar, kamuoyunu bilgilendirmek üzere takip ediliyor.