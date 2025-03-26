66 Yaşında 10. Çocuğunu Doğurdu

DÜNYAYA GELEN 10. ÇOCUK

66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt, Berlin’deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği’nde 19 Mart’ta yaptığı sezaryenle 10. çocuğunu hayata getirdi.

GENİŞ AİLE VURGUSU

Hildebrandt, daha fazla insanın çocuk sahibi olmasını teşvik etmek istediğini ifade ederek, “Geniş bir aileye sahip olmak harika.” diye belirtiyor.

Bild Gazetesi’ne açıklama yapan Hildebrandt, “Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım.” şeklinde konuşuyor. Uzman doktorlar, kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından sonra hızla düştüğüne dikkat çekiyor.