Dünya

66 Yaşında 10. Çocuğunu Doğurdu

66-yasinda-10-cocugunu-dogurdu

DÜNYAYA GELEN 10. ÇOCUK

66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt, Berlin’deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği’nde 19 Mart’ta yaptığı sezaryenle 10. çocuğunu hayata getirdi.

GENİŞ AİLE VURGUSU

Hildebrandt, daha fazla insanın çocuk sahibi olmasını teşvik etmek istediğini ifade ederek, “Geniş bir aileye sahip olmak harika.” diye belirtiyor.

Bild Gazetesi’ne açıklama yapan Hildebrandt, “Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım.” şeklinde konuşuyor. Uzman doktorlar, kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından sonra hızla düştüğüne dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Akaryakıta Yeni Zam: Fiyatlar Yükseliyor

26 Mart 2025'te motorin litre fiyatı 1 lira 42 kuruş arttı. Brent petrol ve döviz dalgalanmaları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Uzmanlar, LPG'ye zam beklentisi olduğunu belirtiyor.
Ekonomi

Kamu Bankasından Emeklilere 27 Bin TL Kampanya

Emekliler, bayram ikramiyesi artışının ardından banka promosyonlarına yöneldi. Bazı özel bankaların teklifleri 25 bin TL'ye kadar ulaşırken, bir kamu bankası 27 bin TL sunuyor. Yeni protokollerle promosyonların 30 bin TL’yi aşması olası. Detaylar haber kaynağında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.