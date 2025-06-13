66 Yaşındaki Adamın İşkence Görüntüleri Ortaya Çıktı

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Darp edilip öldürüldükten sonra olayın intihar şeklinde gösterilmesi için çaba harcanmıştı. Bu kan donduran olayla ilgili olarak yargılanan üç kişi hakkında verilen müebbet ve toplam 18 yıl hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

OLAYIN SEYRİ VE MAHKEME SÜRECİ

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. İlk başta olay intihar olarak değerlendirilse de, yapılan otopsi neticesinde yaşlı adamın darp edilerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürecinde Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında “kasten adam öldürmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarıyla dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı müebbet hapis ve her birine 6 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY KARARI ONAYLANDI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onaylayarak ceza kararlarını kesinleştirdi. Olay sonrası ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence sürecini cep telefonuyla kaydettiği ve diğer iki kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anların kaydedildiği açık şekilde görülüyor. Bu gelişmeler, yaşanan olayın ne denli vahim bir durum olduğunu gözler önüne seriyor.