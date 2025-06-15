664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanları Açıklandı

TARİHİ KIRKPINAR YAGLI GÜREŞLERİ’NDE BAŞPEHLİVANLAR BELLİ OLDU

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için mücadele edecek başpehlivanlar açıklandı. Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek olan bu organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlayacak. Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 32’de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan katılacak. Bu yılki Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı olan Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumu ile Kırkpınar’a katılacak 8 ilave başpehlivan belirlendi.

İLAVE BAŞPEHLİVANLAR VE EŞLEŞMELER

Bu ilave başpehlivanlar arasında Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan) yer alıyor. Bu sekiz başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek. Son iki yılın Kırkpınar şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde edebilirse ebedi altın kemerin sahibi olacak. En azından Kırkpınar tarihine adını yazdırmış efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997 yılında bu unvanı kazanmıştı.

TARİHLER VE KATILIMCILARIN DİZİLİMİ

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım.

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın.

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel.

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman.

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin.