664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 Güreşçi

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NE KATILACAK BAŞPEHLİVANLAR

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 başpehlivan, Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda ringe çıkacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde geçen yıl ilk 32’de yer alan pehlivanlar, doğrudan Kırkpınar’a katılacak. Ayrıca, bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrasında oluşan puan durumuna dayanarak Kırkpınar’a “ilave 8 başpehlivan” belirlendi. Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan) bu listeye adını yazdırdı. Bu sekiz pehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ KEMER İÇİN KATILIM

Kırkpınar’da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, eğer bu yıl birinciliği elde ederse ebedi altın kemerin sahibi olma şansını yakalayacak. Daha önce bu başarıya ulaşan efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997’de Kırkpınar’ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başarmıştı. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar ise şu şekilde sıralandı:

BAŞ PEHLİVANLARIN TORBALARI

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin