664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 Pehlivan Mücadele Edecek

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NE HAZIRLIK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde toplam 40 başpehlivan mücadele edecek. Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda bu yıl 40 başpehlivan kol bağlayacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde geçen yıl ilk 32’de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan katılacak. Yağlı Güreş Ligi’nin bu seneki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puanlama sonucunda Kırkpınar’a katılacak ilave 8 başpehlivan belirlendi. Bu başpehlivanlar arasında Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan) bulunuyor. Bu sekiz pehlivan 1. turda dördüncü torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ KEMER İÇİN MÜCADELE

Kırkpınar’da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da şampiyonluk elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olma şansını yakalayacak. Ebedi altın kemerin son sahibi efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997 yılında Kırkpınar’daki döngüyü tamamlayarak bu unvana ulaşmıştı. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar ise aşağıdaki gibi sıralandı:

BAŞ BOYUNDA MÜCADELE EDECEK PEHLİVANLAR

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin