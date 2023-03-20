6,7 şiddetinde sallandı

Ekvador’un Balao şehrinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Jeoloji Araştırma Kurumu’ndan açıklama geldi.
Ekvador’da yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador’un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.