673. Elmalı Güreşleri Ödülleri Verildi

PEHLİVANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde ödül töreni gerçekleştirildi, dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Antalya’nın Elmalı ilçesinde yer alan Recep Gürbüz Güreş Sahası’nda yapılan etkinlikte, üst üste iki yıldır başpehlivanlık unvanını elde eden Enes Doğan’a altın kemeri, birlikte Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından verildi.

ŞAMPİYONLARA HEDİYELER

Ayrıca, Enes Doğan’ın şampiyonluk kupası, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından verildi. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin final etabı olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık ikincisi Feyzullah Aktürk ile üçüncüler İsmail Balaban ve Mustafa Taş, ödüllerini törene katılan diğer protokol üyelerinin ellerinden aldı.

ÖZEL HEDİYELER VE GELECEK YARIŞMA

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan’a özel dikim bir ceket hediye edildi. Ayrıca, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu’ya bir ev verilmesi kararlaştırıldı. Enes Doğan ise para ödülüne layık görüldü. Öte yandan, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalık ihalesi 21 milyon 777 bin lira ile Hakan Çetin tarafından yeniden kazanıldı.