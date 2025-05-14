69 Kişi Sudandan Zehirlenerek Hastaneye Başvurdu

GECE SAATLERİNDE BULANTILAR YAŞANDI

Merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan toplam 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu. Tedavilerinin ardından bu 69 kişi taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dört köyde sudan alınan örnekleri laboratuvara analiz edilmek üzere gönderdi. Olayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GEREKEN İNCELEMEYİ YAPTI

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs’ta saat 21.00 civarında merkez ilçeye bağlı Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurulması üzerine Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü gerekli incelemenin başlatıldığını belirtti. Değerlendirmelerin ardından aynı su kaynağından beslenen Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuran kişilerin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Açıklamada, “Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır.” denildi.

İLK LABORATUVAR SONUÇLARI NORMAL ÇIKTI

Açıklamada, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı vurgulanarak, “Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.” ifadesine yer verildi.