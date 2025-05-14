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69 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

BOLU’DA ZEHIRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILANLAR

Bolu’da toplam 69 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde ikamet eden bu kişiler, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına gitti. Tedavi süreçlerinin ardından bu kişilerin tamamı taburcu edildi. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bu dört köyde sudan elde edilen numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI NORMAL ÇIKTI

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, 11 Mayıs tarihinde saat 21.00 civarında Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık merkezlerine yapılan başvurular üzerine inceleme sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmelerde, aynı su kaynağını kullanan Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuran kişilerin de sürece dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir” denildi.

Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların tetkik ve tedavi işlemlerinin ardından taburcu olduğu, yalnızca bir kişinin gözlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve onun da taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı ifade edilerek, “Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir” ifadesi de yer aldı.

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