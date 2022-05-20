6,9 şiddetinde sallandı

Avustralya’nın Yeni Zelanda’ya bakan kıyılarında meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.