“69 Yıldır El Yapımı Kürek Üretiyor”

MUSTAFA GÜRLER’İN BAŞARI HİKAYESİ

Yılın ‘Türkiye Ahisi’ olarak seçilen Hataylı fanus ve tenekecilik ustası Mustafa Gürler (78), 69 yıl boyunca makine ve lehim kullanmadan kromdan bakliyat ve kuruyemiş küreği üretiyor. Kahramanmaraş depremlerinde ailesinden çok sayıda kayıplar yaşayan Uzun Çarşı esnafı Gürler, 2024’ün hem şehir hem de Türkiye Ahisi unvanını elde etti. Eylül ayında Türkiye Ahisi ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den alan Gürler, mesleğini 69 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Türkiye’nin el yapımı zanaatkarlık geleneğini yücelten ender ustalardan biri olarak bilinen Gürler, ülkenin tek el yapımı krom kuruyemiş ve bakliyat küreğini üretmekte.

KROM KÜREKLERİN NİTELİĞİ

Mustafa Gürler, modern teknolojinin yaygın bir şekilde kullanıldığı dünyada, geleneksel zanaatı tamamen el işçiliği ile yaşatmaya devam ediyor. Kromdan ürettiği kürekler, dayanıklılığı ve kalitesi ile özellikle kuruyemişçiler, bakliyatçılar ve baharatçılar tarafından tercih ediliyor. Krom levhayı ustalığı ile kürek haline dönüştüren Gürler, ürettiği her ürünün uzun yıllar kullanılabilir olmasını sağlamak için titiz bir çalışma yürütüyor. Gürler, “Bu meslek baba mesleği, hatta o da babasından öğrenmiş. 1955 yılından bu yana babamın yanındayım. Çocukluğumdan beri babamla çalışıyorum. Çıraklığım, ustalığım, bugüne gelişim babamın sayesinde oldu” diye belirtiyor.

GELENEKSEL ZANAATIN SÜREGELLİĞİ

İlerleyen yaşına rağmen her gün işinin başında olan Gürler, “Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olarak bilinen Antakya’daki Kurtuluş Caddesi’nin ilk aydınlatılma döneminden beri ecdadımızla beraber bugünlere geliyoruz. O dönemde yapılan aydınlatma fanuslarını hala üretiyoruz. Kürekler ise tamamen el emeğiyle üretiliyor. Makine yok, işe sıfırdan başlıyoruz. Yaprak sac geliyor, sıfırdan yapıyoruz. Makine ve lehim kullanmıyorum. Tamamlanıncaya kadar hepsi kendi el emeğimizle oluyor. Paslanmasına imkan yok, kopma yok, kullanma süresi 10 senedir” ifadelerini kullanıyor.

ÇIRAK BULAMAMANIN ZORLUĞU

Yaptığı ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderen Mustafa Gürler, mesleğini öğretecek çırak bulmakta güçlük çektiğini belirtiyor. “Oldukça meşakkatli bir iş. Ama vatandaşın mutlu olması beni de memnun ediyor, her şey para kazanmak değil. Yaptığım küreğin tanesi 100 lira. Çok para kazanmak gibi bir niyetim yok. Kanaat olmadığı için kimse gelip öğrenmiyor. Gelenler de önce ne kazanacağını soruyor. Bu mesleği yurt genelinde yapan yok. Erbabı yok, yetişen de yok. Herkes bol para kazanmak istiyor” diyor.