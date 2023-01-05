6’lı masa 10. kez toplanıyor

6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 10. kez bir araya geliyor.

Seçim çalışmaları hızlanıyor. 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 10. kez toplanıyor.

6’lı masa partileri bir kez daha toplanacak. Ev sahipliğini Gelecek Partisi yapacak.

Toplantı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iki tur halinde liderler turuna çıktı.

O buluşmalarda 9 ana 72 alt başlıktan oluşan hükümet programı ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası ele alındı. Ayrıca 10’uncu 6’lı masa toplantısının gündemi belirlendi.

“Hızlandırılmış takvim” gündemde

Masanın en sıcak gündem maddesi, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu. Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen “ortak aday” konuşulmaya başlanacak.

Toplantıları hızlandırma kararı alan 6’lı masanın ay sonunda yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğindeki 11. buluşmada, aday belirleme çalışmalarına başlama kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının ise şubat ayında açıklanması gündemde.