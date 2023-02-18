6’lı masa bugün toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek.

13 Şubat’ta yapılması planlanan toplantıyı deprem felaketi nedeniyle iptal eden Millet İttifakı liderleri bugün Saadet Partisi’nde deprem özel gündemiyle bir araya gelecek. Ortak cumhurbaşkanı adayı konusu yine gündeme gelmeyecek.

Millet İttifakı bugün “deprem” özel gündemiyle Saadet Partisi’nde toplanacak. İttifak toplantıda depreme yönelik ortak söylem birliği ve yapılması gerekenleri masaya yatıracak. Ortak cumhurbaşkanı adayı için daha sonra bir araya gelecek olan İttifakın, aday gündemli toplantısına da Saadet Partisi’nin ev sahipliği yapması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millek İttifakı üyesi partilerin liderlerini arayarak, “Deprem gündemli yan yana gelelim” teklifinde bulundu. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde “13’ünde yan yana gelemediğimiz için millette bir beklenti oluştu. Ortak söylem birliğimizin olması gerekiyor. O nedenle cumartesi günü (bugün) mutlaka yan yana gelelim” değerlendirmesi yapıldı.

Bu çerçevede Millet İttifakı liderleri bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde deprem özel gündemli bir araya gelecek. Toplantıda depreme yönelik bir komisyonun kurulması kararı alınması bekleniyor. Kurmaylar, “Bizim en çok konuşmamız gereken konulardan biri de olası bir Marmara depremi ve İstanbul depremi ve ona dair alınması gereken önlemler” değerlendirmesini yapıyor.

Toplantının “deprem” gündemiyle yapıldığına dikkat çeken kurmaylar, “Seçim tarihine yönelik tartışmalar da konuşulabilir, ancak adaya ilişkin isim konuşulmaz. Gündem deprem. Ama liderler yan yana geldiklerinde Türkiye’nin gündeminde ne konuşuluyorsa, o konuşulur. Bunun içerisinde seçim de olur, adaylıkla alakalı belki isim konuşmasalar bile bunun adını artık tam koyalım diyebilirler” dedi.

Beklenti 18 Haziran

Millet İttifakı’nda seçim tarihine ilişkin olarak da “Her şartta bu seçim yapılabilir. YSK’nın bunun için alt yapısı mümkün. Seçim 14 Mayıs’ta olmasa da zamanında, 18 Haziran’da yapılır. YSK’nın bunu yapabilecek her türlü kapasitesi var. Muhtemelen 18 Haziran’da seçim yapılır” tespiti hakim.

İttifak cumhurbaşkanı adaylığı gündemli toplantısını ise daha sonra yapacak. Liderlerin bugün yapacakları toplantıda bir sonraki toplantı tarihini kararlaştırması, onun da Saadet Partisi’nde ev sahipliğinde gerçekleşmesi öngörülüyor.