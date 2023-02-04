6’lı masa için kritik gün

6’lı masa 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 12’nci kez toplanacak. Toplantı öncesi liderler turu yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmelerde adayın masadan olması ihtimalinin de güçlendiği öğrenildi.

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Karamollaoğlu’nun 6’lı Masa Liderler Turu sürüyor

Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6’lı masa ortakları, 13 Şubat’ta 12’nci kez buluşacak.

Toplantı, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da hafta başında çıktığı 6’lı Masa Liderler Turu’nu sürdürüyor.

Gelecek ve Deva partileri ile görüşen Karamollaoğlu, daha sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

13 Şubat’taki toplantıda masanın adayının belirlenmesi gerekiyor

Karamollaoğlu, liderler ziyaretinin ilk turunu bugün İyi Parti’deki görüşmeyle tamamlayacak. Görüşmelerde ise adayın masadan olması ihtimali güçlendi.

Adayın 13 Şubat’taki toplantıda belirlenmesi ve kamuoyuna törenle açıklanması başlıklarında liderlerin önemli ölçüde uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Ancak, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde, en kritik görüşmenin Karamollaoğlu ve Akşener buluşması olacağı ifade edildi.

İyi Parti’nin “kazanacak aday” söylemini sürdürmesi nedeniyle gözler bugünkü Karamollaoğlu-Akşener görüşmesine çevrildi.