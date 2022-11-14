6’lı masa, ikinci tura başlıyor

Parlamenter sisteme geçişe odaklanan 6 muhalefet partisi, Bağımsız Türkiye Partisi’nin masaya katılım talebi hakkında konuştu.

Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yapılacak. Toplantının ev sahibi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacak.

Toplantının en kritik başlığı masaya katılım talebi olacak.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP’nin bu talebini liderlere iletecek.

Ayrıca daha önce de masada yer almak isteyen farklı partilerin talepleri de değerlendirilecek.

Masada çoğunluk, genişlemeye ilkesel katılımı desteklese de niceliksel katılıma sıcak bakmıyor.

Toplantıda katılım taleplerine yönelik ilke kararı alınması bekleniyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ

Liderlerin toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasına son şeklini de vermesi bekleniyor.

Ortak söylem oluşturulması için son toplantıda liderler 9 konu başlığı belirlemişti. Kurmayların yaptığı çalışmalarda 61 alt başlık oluşturuldu.

Her parti söz konusu alt başlıklar üzerine yaptığı çalışmasını tamamladı. Şimdi komisyon bu çalışmaları ortak metne dönüştürecek.

ADAY MÜZAKERERİ YILBAŞINDAN SONRA

Toplantıların bundan sonra 15 günlük periyotlarla yapılması da gündeme alınacak.

Masa’da aday müzakerelerinin ise yılbaşından sonra başlaması öngörülüyor.