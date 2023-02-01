6’lı masada kriz patlak verdi

İstanbul Sözleşmesi 6'lı masada krize neden oldu.

6’lı masada kriz var. İYİ Parti’nin mutabakat metninde olmamasına rağmen İstanbul Sözleşmesi’ne dair sözleri Saadat Partisi’ni kızdırdı.

İyi Parti kürsüden ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ vurgusu yapınca Saadet Partisinden tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, “Bunu iş kazası olarak görmek istiyorum. Siyasi nezaketsizliktir” dedi.

Geçiş Süreci Yol Haritası (Liderlerin pozisyonu) konusunda Altılı Masa ortakları arasında yaşanan tartışma sürerken, bu defa da İstanbul Sözleşmesi konusunda kriz patlak verdi. Ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesine yönelik bir madde olmamasına rağmen, İyi Parti kürsüden ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ vurgusu yapınca Saadet Partisinden tepki geldi.

İyi Partili Özlale’nin kürsüde konuşma yaptığı sırada Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Twitter hesabından açıklama yaptı. Kaya “Hitabetin şehvetine kapılmak fayda yerine zarar verir. Bu tarz toplantılarda ortak açıklama yapacak kişilerin kendi bireysel görüşünden ziyade ortak mutabakat görüşüne bağlı kalmalı” diyerek tepkisini dile getirdi.