6’lı masadan açıklama geldi

6’lı masa seçim beyannamesini açıkladı. 6 parti liderinin katıldığı toplantıda açıklanan maddeler dikkat çekti.

Aday nedeniyle eleştirilerinin odağındaki 6’lı masa seçim beyannamesi dediği Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. Ana temasının Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüşün oluşturduğu mutabakatta cumhurbaşkanı yetkileri, seçim barajı, partilerin hazineden alacağı yardımlar ve OHAL maddeleri dikkat çekti. Ancak terörle mücadele, sınır ötesi tezkereler, İstanbul Sözleşmesi ve LGBT gibi kritik konulara dair herhangi bir ifade geçmedi. Öte yandan hayvan hakları, engelliler, 65 yaş üstü hakları, esnaf, tarım ve çiftçiye destek konuları metinde yer aldı.

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara’da açıklandı.

Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde, düzenlenen toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yer aldı.

Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Mutabakat metni “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplandı.

Toplantı öncesinde hazırlanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” kitapçığı salondakilere dağıtıldı. 240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300’den fazla somut hedef yer alıyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ VAADİ

Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

“Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz. Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız. Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız. Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız. TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

CUMHURBAŞKANI’NA TEK YETKİ

Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

OHAL SÜRESİ

Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz.

Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

SEÇİM BARAJI

Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

“YOLSUZLUKLA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURACAĞIZ”

TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız.

Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede’den çıkaracağız.

Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

6’lı masanın adayı olacağı şeklinde iddialarla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantıyı yan yana takip etti

KAMU YÖNETİMİNE DAİR

Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.