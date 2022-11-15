6’lı masadan Akşener’e veto

6’lı masanın gerçekleştirdiği toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in teklifi reddedildi.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6’lı masanın 8’nci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından masanın genişlemesiyle ilgili açıklama yapıldı.

EVA Partisi Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katıldığı “liderler buluşması” basına kapalı yapıldı. 8 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

AKŞENER’İN TALEBİNE RET

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sunduğu Bağımsız Türkiye Partisi’nin altılı masaya dahil edilmesi teklifi reddedildi.

Yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısı lanetlendi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

6’lı masada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bir önceki toplantımızda kurulmasına karar verdiğimiz Ortak Çalışma Grubu, temel politika alanlarında, 9 ana, 60 alt başlık altında, yürüttüğü çalışmada önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu çalışma ile ülkemizin içinde bulunduğu sorunların hızlı ve kalıcı biçimde çözülmesi için atılması gereken somut adımları ortaya koyacak, belirlenecek ortak hedefleri, politikaları ve projeleri ortak taahhütlerimiz olarak büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık.

Açıklamada, Seçim Güvenliği Komisyonunun, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planladığı, seçim güvenliği için güç ve iş birliğini eksiksiz şekilde yürütmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarılarak, İletişim Komisyonunun, ortak komisyonların rapor ve çalışmalarını kamuoyuna daha güçlü biçimde duyuracak hazırlıkları yürüttüğü ifade edildi.

ORTAK PROGRAMLAR KARARI

Ortak açıklamada, “Altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık. Türkiye’nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından ‘www.altilimasa.biz’ isimli web sitesinden takip edilebilir.” bilgisi paylaşıldı.

ALTILI MASA’NIN GENİŞLEMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Altılı masanın genişlemesiyle ilgili önerilerin de görüşüldüğü bildirilen açıklamada, “Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022’de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.” ifadelerine yer verildi.