6’lı masadan İmamoğlu açıklaması

6’lı masadan hakkında hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama geldi.

6’lı masa liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YSK üyelerine hakret ettiği gerekçesiyle yargınladığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik için talimat verdi.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın ardından 6’lı masa liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.

“İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir! Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir!”

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU:

“İstanbul Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na destek vermek ve onu bu göreve seçen İstanbullu seçmenin iradesine sahip çıkmak için programlarımı iptal ettim, İstanbul’a geliyorum.”

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL:

“Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz. Bir hikaye başladığı yerde -Saraçhane’de- hukuk katledilerek bitiyor; Türkiye üstündeki kara örtüyü Milli İrade‘ye sahip çıkarak kaldıracaktır”

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN:

“İstanbullular belediye başkanını sandıkla göreve getirdi. Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz.”

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARADI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da kararın ardından Almanya ziyaretini iptal ederek yurda dönme kararı aldı. İmamoğlu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na İstanbul’a doğru yola çıktığını, asla moralini bozmaması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik düzenlenmesi talimatı verdi.

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER

Bugün süreç boyunca İmamoğlu’nun yanında yer alan İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu ile İstanbullu’lara seslendi. Akşener konuşmasına, “Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız ve haksızlığın karşısında olacağız.” dedi.