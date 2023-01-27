6’lı masadan kritik toplantı

Seçim hazırlıkları devam ediyor. 6’lı masa’nın 11’inci toplantısında ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ konusunda anlaşma sağlandı.

6’lı masanın 11’inci toplantısı, İYİ Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 9 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada 30 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılacak “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunun da konuşulduğu toplantıda, “Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nın parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi aşıklarının adayı olacağı” görüşüne yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusunda ise “TBMM yenileme kararı almadığı sürece Sayın Erdoğan’nın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” denildi.

6’lı masa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 11’inci kez toplandı. Toplantıya CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Liderler Buluşması”na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Basına kapalı olarak yapılan toplantı 9 saat sürdü. “Aday ismi” çıkmayan toplantının ardından yapılan ortak açıklamada adayın nasıl belirleneceği konusu yer aldı.

İlk kez “Millet İttifakı” vurgusunun yapıldığı açıklamada, “Toplantımızda son olarak Millet İttifakı’nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır” denildi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nın parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi aşıklarının adayı olacağı” görüşüne yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerde yeniden aday olmasına ilişkin dikkat çekici ifadelerin yer aldığı açıklamada, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

Toplantıda, 6’lı liderin 30 Ocak’ta kamuoyu ile paylaşılacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni konusunda da anlaşmaya vardığı belirtildi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 13 ŞUBAT’TA

Bir sonraki toplantının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde 13 Şubat’ta yapılacağı kaydedildi.

6’LI MASA ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

Kritik liderler buluşması öncesinde CHP’li büyükşehir belediye başkanları, CHP Genel Merkezi’ndeydi.

Belediye Başkanları CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu ile 1 buçuk saat görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede adaylık konusunda Kılıçdaroğlu’na tam destek veren başkanlar ayrıca 6’lı masanın adayının bir an önce ilan edilmesini talep etti.