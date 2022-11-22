7 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Solomon Adaları’nda meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Solomon Adaları’na bağlı Malango bölgesinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 13.00 sıralarında yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından en büyüğü 6.0 büyüklüğünde olmak üzere en az 3 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Yaralanma ya da can kaybının bildirilmediği depremin başkent Honiara’da 20 saniye boyunca hissedildiği kaydedildi. Solomon Adaları Meteoroloji Servisi Müdürü David Hiba Hiriasia, yerel halkı beklenen artçı sarsıntılar nedeniyle dikkatli olmaya çağırdı.

Depremde alışveriş merkezleri ile Avustralya Büyükelçiliği ve Honiara Uluslararası Havalimanı’nın hasar gördüğü belirtildi. Havalimanının hasar gören bölümlerin giriş çıkışlara kapatıldığı öğrenildi. Honiara’nın büyük bir bölümünde ise elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, halka yüksek yerlerde bulunmaları tavsiye edildi. Daha sonra Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, tsunami riskinin büyük ölçüde azaldığı ifade edildi.