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7’den 70’e Binlerce Manisalı Taziye Ziyareti

BAŞSAĞLIĞI TAZİYESİ DEVAM EDİYOR

Evinin elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7’den 70’e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor. Manisalılar, “Geç bulduk, çabuk kaybettik” diyerek üzüntülerini ifade ediyor. Ferdi Zeyrek’in kalp hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek, amcası, kız kardeşi ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul ediyor.

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Taziyeye bastonu ile gelen 95 yaşındaki eski Manisa milletvekillerinden Faruk Saydam, Nurcan Zeyrek’e başsağlığı dilerken, Özgür Özel’e de “Tüm Türkiye’ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin teşekkür ederim” diyor. Taziye için gelen vatandaşlara, Cumhuriyet Meydanı’nda Ferdi Zeyrek’in ruhuna ithafen yemek ve lokma hayrı yapıldı. Taziye ziyaretine katılan vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini ileterek, merhum Başkan Zeyrek için dualar etti. Manisa’da binlerce kişinin katıldığı bu taziye ziyaretleri, merhum başkanın halk arasında ne denli sevildiğini bir kez daha gözler önüne sererken, 12 Haziran Perşembe günü taziyenin 3. ve son günü gerçekleştirilecek.

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