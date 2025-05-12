7. Etno Spor Kültür Festivali İstanbul’da

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Dünya Etno spor Birliği tarafından 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 7. Etno spor Kültür Festivali’nin tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıda Dünya Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Enes Eminoğlu ve Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Etno spor Başkan Vekili Hakan Kazancı, Etno spor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir yer aldı. Festivalde Kazakistan’dan Sicilya’ya, Azerbaycan’dan Kırgızistan’a kadar çeşitli coğrafyalardan gelen müzik grupları, halk dansları ekipleri ve sanatçılar sahne alacak. Ayrıca, gençlerin ilgiyle takip ettiği konserler, kültürel sergiler ve el sanatları ustaları da festivalde yer alacak. Anadolu’nun yöresel lezzetlerinin yanı sıra farklı coğrafyalara ait ikramlar, katılımcılara ücretsiz sunulacak.

AİLENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Festivalin açılış konuşmasını yapan Necmeddin Bilal Erdoğan, “Her sene çok ciddi bir teveccühle festivallerimiz gerçekleşiyor. Sizler aracılığıyla daha çok insana, daha çok vatandaşımıza böyle güzel bir festivali taşımak istiyoruz. “Gelenek ailede başlar.” temalı festival, geleneksel sporların yaşatılması, kültürlerin tanıtılması ve kadim değerlerin hatırlatılması amacıyla düzenleniyor. Erdoğan, gelenek ile ailenin önemli bağına dikkat çekerek, “Geleceği şekillendirecek çocuklarımızın, oyunla, sporla, sanatla, gelenekle büyümesini istiyoruz.” dedi. Festivalin ailelerin bir araya gelebildiği bir zemin oluşturacağını ifade eden Erdoğan, etkinliklerin ücretsiz olduğu için herkesin katılımını beklediklerini belirtti.

Erdoğan, Gazze’deki çocuklar için birinci hedeflerinin bu çocukları unutmamak olduğunu iletti. “Bu öğrenciler, anne ve babalarının ellerini tutup ‘Festivale gidelim’ diyorlar,” diyen Erdoğan, festivalde çocuklara yönelik etkinliklerin olacağını, Gazze’deki soykırıma maruz kalan çocukların acısını katılımcılara yansıtmaya çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, dayanışma obası kurarak çocuklara dünya gündemini tanıtacaklarını ve vicdanlarıyla bir araya geleceklerini vurguladı.

GELECEK GELENEKLERİMİZ İLE ŞEKİLLENİYOR

Güçlü bir gelecek için geleneklerin önemine değinen Erdoğan, festivale katılan sanatçıların ve sporcuların çeşitli ülkelerden geleceğine dikkat çekti. Festival boyunca geleneksel sporların yanı sıra el sanatları atölyeleri ve ücretsiz ikramların yanı sıra kültürel etkinliklerin de olacağını duyurdu. Erdoğan, 54 sanatçının el sanatları ile festivalde yer alacağını ve çocuklar için etkinlik alanlarının bulunacağını aktardı. Bunun yanında, Türkiye’nin geleceği için köklere bağlı kalarak daha güçlü bir toplum oluşturulmasının gerekli olduğunu vurguladı.

GENÇ KUŞAKLARA İLHAM VERİYOR

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bakanlık olarak etkinliklerin içinde yer almaya devam edeceklerini belirtti. Eminoğlu, “Bu yıl 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda, gençlerimizin katılımını sağlamak adına burada olacağız,” dedi. Safa Koçoğlu da, “Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır. Bu festivalin neşesi, Filistinli çocuklara ulaşsın,” sözleriyle festivalin amacını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, festivalin geleneksel sporların hafızayı tazelenecek bir etkinlik olduğunu belirterek, “Geleneksel sporlar, genç kuşaklara ilham vermekte,” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLERE DESTEK SÜRECEK

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, festivalin insanlık tarihi açısından önemli bir köprü görevi gördüğünü ve bu tür projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, bu önemli etkinliğin başarılı geçeceğine inandığını belirtti.