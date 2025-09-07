7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

TAM AY TUTULMASI GÖZLEMLENDİ

7 Eylül 2025 pazar akşamı, tam ay tutulması Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir’den de gözlemlendi. Astronomide “Tam Ay tutulması” olarak bilinen ve halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılan bu olay, saat 19.27’de parçalı tutulmayla başlamış durumda. 20.30’da tamlığa giren Ay, 21.11’de maksimum evresine ulaşarak kendini kızıl bir renkle gösteriyor.

Tutulma, 21.52’de tamlığın sona ermesiyle birlikte kısmi evreye geçiyor ve 22.56’da tamamen sona eriyor. Türkiye’nin neredeyse her yerinden izlenebilen bu tutulma, İzmir’de özellikle doğu ufku açık alanlarda gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Hava şartlarının gözlem için uygun olduğu bu süreçte ‘Kanlı Ay’ tutulması hem fotoğraflanıyor hem de görüntüleniyor.

Ay’ın Dünya atmosferindeki kırınım nedeniyle kızıl bir görünüm kazanması sonucunda meydana gelen bu tutulma, uzun bir süre boyunca bir daha gözlemlenmeyecek. İzmir’deki gözlemler, özellikle gökyüzü severlerin bu tür olaylara olan ilgisini artırıyor.