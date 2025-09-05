7 Eylül Yol Kapatmaları Açıklandı

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü sabah saatleri itibarıyla gerçekleştirilecek olan “Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı” sebebiyle İstanbul’da bazı yollar ulaşıma kapatılacak. Bu kapsamda, 7 Eylül tarihinde saat 07.00’den itibaren, pek çok yol araç trafiğine kapatılacak.

HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Fatih ilçesinde kapatılacak yollar arasında şu bağlantılar yer alıyor: Avrasya Tüneli (Avrupa Yakası’ndan Asya Yakası’na doğru gidiş yönü), Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol ve Güney Yan Yol (Taşhanlar Köprüsü – Sirkeci arası, Sirkeci yönü), Reşadiye Caddesi (Unkapanı yönü), Ragıp Gümüşpala Caddesi (Unkapanı yönü) ve Abdülezelpaşa Caddesi (Eyüp yönü) bulunuyor. Ayrıca, Mürselpaşa Caddesi (Eyüp yönü), Ayvansaray Caddesi (Eyüp yönü), Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi (Unkapanı yönü) ve Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu yönünde de kapatmalar var.

Eyüpsultan ilçesinde, Savaklar Caddesi (iki yönlü) ve Beylerbeyi Caddesi (Sahil yönü) yolları da trafiğe kapatılacak. Zeytinburnu ilçesinde ise 10. Yıl Caddesi (Sahil yönü), Topkapı Tünel (Sahil yönü) ve Yedikule Varyant yolları ulaşıma kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. Buna göre, sahil güzergahı yerine D-100 Karayolu (E-5) kullanılabilecek. Avrasya Tüneli yerine sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarına yönlendirilecek.

Fatih içi ulaşımda ise Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve çevre bağlantı yolları tercih edilebilirken, Eyüpsultan trafiği için Otogar – Vialand – Alibeyköy bağlantısı alternatif güzergah olarak sunuldu.

İstanbul genelinde 7 Eylül Pazar sabahı itibarıyla sahil yolları ve Avrasya Tüneli yönünde yoğunluk bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri toplu taşımayı kullanmaları konusunda uyarıyor ve özel araçlarla trafiğe çıkacakların önceden plan yapmalarını öneriyor.