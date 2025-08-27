7 İlçede Operasyon: 24 Gözaltı

İSTANBUL’DA SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON

İstanbul’da sosyal medyada silah gösteren şahıslara ve motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Kurşunlama, yağma, tehdit” suçları işleyen çetelere karşı geniş bir çalışma yürütüyor. 15-26 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, en az 8 ayrı eyleme karışan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ARALIK VE MALZEMELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Yapılan operasyonlarda, özel harekat timleri ile birlikte evlerde gerçekleştirilen aramalarda önemli malzemeler ele geçirildi. Bu aramalarda 98 tabanca, bir uzun namlulu airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, bir çalıntı motosiklet, çeşitli boyutlarda 42 mermi, bir doldur boşalt bidonu ve silah montajında kullanılan çeşitli aletler bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si serbest bırakıldı, 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli tutuklandı, geri kalan 6 kişi hakkında ise tahkikat işlemleri devam ediyor.