7 İlde FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı

BANK ASYA HİSSEDARI ERDAL BABADAĞ’IN BELİRLENEN BAĞLANTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılında FETÖ ile ilişkisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Erdal Babadağ’ı 2021’de İzmir’de sahte kimlikle yakaladı. Babadağ, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgütle bağları olan 60 kişinin adını verdi. Bu kişilerden 36’sı hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor, ancak Bank Asya’da hesap artışı gibi belirtilerle birlikte, dernek ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları üzerinden örgütle ilişkilerinin tespit edildiği görüldü.

DİJİTAL MATERYAL ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME sonuçları

Erdal Babadağ’ın elinden ele geçirilen dijital materyal üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edildi. İncelemede Babadağ’ın, örgütle bağlantılı kişilere örgütsel belgeleri ve yurtdışından gelen finansal destekleri ilettiğine dair konuşma kayıtları bulundu. Bu bulgular, FETÖ’nün işleyişine dair önemli bilgiler sunuyor.