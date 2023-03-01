7 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans sınavlarına FETÖ’ye ait evlerde hazırlandıkları değerlendirilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ’ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda,11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.